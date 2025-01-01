Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 1 - Die Vorstellung der Bauern und Bäuerinnen - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 1 - Die Vorstellung der Bauern und Bäuerinnen - Teil 1
74 Min.Ab 6
10 Bauern und 2 Bäuerinnen sind auf der Suche nach dem Liebesglück. Katrin Lampe macht sich auf den Weg quer durch Österreich um das Dutzend Singles "unter die Haube" zu bringen. Ganz nebenbei erfahren wir auch was aus dem einen oder anderen vielversprechenden Paar der vorangegangenen Staffel geworden ist. Frühlingsgefühle auf der ganzen Linie.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen