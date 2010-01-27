Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 21 - Abschlussevent - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 21: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 21 - Abschlussevent - Teil 3
Fritz trifft auf seine Bewerberinnen. Während sich der Waldgeist schon sehr freut wird die Stimmung zwischen Elfriede und Ingrid immer angespannter. Ob der Niederösterreicher etwas damit zu tun hat? Indes amüsieren sich Alexander, Martin und die anderen auf der Almhütte und Sepp wird von Daniela und Angelika in die Mangel genommen, denn nicht nur für die beiden hat Seppi zu oft die Grenzen überschritten. Dann aber gibt Katrin ihm den Brief von Manuela, die bei Knecht Peter am Hof war. Wie Seppi wohl darauf reagiert? Unter den aufs Gespräch wartenden Kandidatinnen ist die Stimmung aufgewühlt. Dietmars Bewerberin Christine kommt im Stanglwirt an, obwohl gerade Patricia und Silvana damit nicht mehr gerechnet haben. Die Freude hält sich bei den beiden in Grenzen. Immerhin war die Hofwoche von Streit und Spannungen geprägt. Im folgenden intimen Gespräch kommt es zur Aussprache in der auch Dietmar ganz schön in Bedrängnis kommt. Und auch bei Bergbauer Manfred war die Stimmung schon mal besser. Was zwischen ihm und Angela in der Zwischenzeit wohl vorgefallen ist? Ein Wiedersehen gibt es auch mit Verena und ihren Bewerbern. Sie gehen mit gemischten Gefühlen in das bevorstehende intime Gespräch. Verena hat ihr Herz an keinen der Kandidaten verloren, aber die Enttäuschung bei den drei Männern ist merkbar. Die Gespräche bringen so einiges ans Tageslicht und dann... hält vor dem Stanglwirt plötzlich ein Auto, und ein ganz besonderer Gast steigt aus... Das alles und natürlich jede Menge Überraschungen bei Bauer sucht Frau.
