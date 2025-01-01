Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 7
Bei Waldgeist Fritz ist der erste gemeinsame Morgen angebrochen. Während die Frauen mehr oder minder gut geschlafen haben, quält Fritz der Gedanke an die bevorstehende Entscheidung, schließlich will er niemanden beleidigen und er ist schon alleine dankbar, dass sich überhaupt noch Frauen für ihn interessieren. In Tirol nutzen Monika und ihre beiden verbliebenen Männer den Abend für den Besuch einer Bar. Hier sollen sich Alexander und Manfred endlich mal von einer anderen Seite zeigen. Während sie anfangs entspannt bei einem Cocktail zusammensitzen, überredet sie der Barkeeper auf Hochprozentiges umzusteigen. Es dauert nicht lange und die Getränke verfehlen ihre Wirkung nicht, denn mehr und mehr kommen die beiden Männer aus sich heraus. Zusammen mit Monika wollen sie auf der Bar tanzen, aber Monika sträubt sich. Schließlich gehen Alexander und Manfred mit Monika eine Wette ein: Finden sie jeweils drei Frauen, die mit ihnen gemeinsam auf der Bar tanzen, muss auch Monika es ihnen gleich tun. Eine folgenschwere Entscheidung, wie sich herausstellen wird. In Kärnten hat Milchbauer Seppi für Daniela und Angelika eine Überraschung geplant. In aller Herrgottsfrühe möchte er mit den Damen eine Bergwanderung machen, deren krönender Abschluss der Anblick der aufgehenden Sonne sein soll. Doch das hat er sich zu einfach vorgestellt, denn allein schon das Wecken gestaltet sich schwieriger als gedacht. Seppis romantischer Plan droht zu scheitern. Pferdebauer Johannes und sein Knecht Peter überraschen ihre Damen und genießen den Tag beim gemeinsamen Bogenschießen in der wunderschönen Landschaft des Salzburger Landes. Peter wird von Alexandra und Damara immer mehr umkämpft, aber dem sonst so fröhlichen Pinzgauer scheint das schön langsam zuviel zu werden. Johannes dagegen zeigt mehr und mehr, dass es Anna ist, die sein Interesse geweckt hat. Wenn es die Gelegenheit ergibt, suchen beide die Nähe des anderen. Elisabeth scheint dies zu merken, und wird immer zurückhaltender. Unser Steirer Stefan will seine beiden Frauen dem Freundeskreis und seiner Schwester vorstellen. Also werfen sich alle in Schale und besuchen ein nahe gelegenes Wirtshaus. Kaum dort angekommen versuchen die Mädchen soviel wie nur möglich über Stefan zu erfahren, aber noch hat sich Stefan für keine der beiden entschieden. Die Bewährungsprobe ist ein Tänzchen - und hier reüssiert Elisabeth. Ob dies das entscheidende Zeichen für den Jungbauern ist? Und endlich geht es für den 22-jährigen Winzer Steve aus dem Burgenland los. Und auch er hat Grund zu Freude.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick