Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 19 - Abschlussevent - Teil 1
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 19 - Abschlussevent - Teil 1
Der Stanglwirt in Going ist diesmal Schauplatz des großen Bauer sucht Frau Events. Umrandet von einem atemberaubenden Bergpanorama treffen hier alle Bäuerinnen, Bauern und Kandidaten noch einmal aufeinander und natürlich sorgt Waldgeist Fritz mit seinen Bemerkungen für beste Stimmung. Und es dauert nicht lange bis sich die ersten Überraschungen offenbaren. Franz und Steve kommen in männlicher Begleitung und Schnapsbrenner Josef will gleich die reichhaltigen Wellness-Angebote des Stanglwirts ausprobieren. Typisch Josef hofft er auf einen zarte Massage von einer reizvollen Blondine, aber es kommt ganz anders.... besser gesagt: es kommt jemand ganz anderer. Währenddessen finden sich im Hotel Elisabeth die Damen und Herren zusammen, um sich über ihre Erfahrungen auf den Höfen der Bauern auszutauschen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen natürlich die eigentlich Verliebten, insbesondere Patricia und Dietmar, sowie Riki und Josef. Aber auch Elfriede kann sich den Fragen nicht entziehen. Ihr angespanntes Verhältnis zu Mitbewerberin Ingrid ist auch den anderen aufgefallen. Ingrid ist zwar vor Ort, am gemeinsamen Kennenlernen will sie aber nicht teilnehmen, zu groß ist ihre Sorge, Elfriede über den Weg zu laufen. Diese wiederum hofft auf eine Aussprache während des gemeinsamen Gesprächs mit Fritz und Katrin am nächsten Tag. Auch Monikas Kandidaten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es wird geflirtet und gebaggert. Besonders Alexander fühlt sich bei so vielen weiblichen Reizen herausgefordert. Den nächsten Tag beginnen unsere Bauern und Bäuerinnen genauso gut gelaunt, abgesehen von Johannes. Er hat sich verspätet und hat sichtlich noch mit den Auswirkungen des gestrigen Abends zu kämpfen. Und die Gerüchte um Johannes' letzte Nacht sind in aller Munde. Er hat sie nämlich nicht in seinem Zimmer verbracht. Für seinen Knecht Peter hagelt es Vorwürfe und Katrin konfrontiert ihn mit einer Überraschung, sodass dem Pinzgauer das Herz in die Hose rutscht.
