Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 15
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 15
Während Manfreds Frauen zum ersten Mal in ihrem Leben Schafescheren, helfen Dietmars Frauen den Grund einzuzäunen. Wider Erwarten eignen sich aber beide Tätigkeiten um den jeweiligen Frauen näher zu kommen. Nach getaner Arbeit entführt Manfred seine beiden Frauen zu einem romantischen Abend mit Lagerfeuer und Magdalena nützt ihre Chance um mit dem Bergbauern unter vier Augen zu reden. Ihr Gefühl danach ist eigentlich ein gutes, bis Manfred am Ende des Tages die Konkurrenz einlädt mit ihm die Nacht im Heu zu verbringen... Dietmar indes versucht sich durch lange Gespräche klarer über seine Entscheidung zu werden und es wirkt ein wenig so, als hätte seine erklärte Favoritin ein Wörtchen mitgesprochen. Verenas Männer versuchen nach wie vor die zurückhaltende Oberösterreicherin zu knacken. Siggi versucht es mit einem eindrucksvollen Geschenk und es scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen, denn Verena macht mit dem erfahrenen Reiter einen gemeinsamen Ausflug zu Pferd. Wolfgang muss sich inzwischen mit Arbeit auf dem Hof beschäftigen und hofft so dadurch Pluspunkte zu holen. Ob das nach Siggis Ausflug mit dem hübschen Wildfang aber verlorene Liebesmüh ist weiß er nicht. Bei Franz lässt die Nervosität langsam nach, denn es zeigt sich, dass er bei seiner Wahl richtig gelegen hat. Alle Frauen sind dem Pferdehofbesitzer auf Anhieb sympathisch und es macht den Eindruck als könne sich bei der einen oder anderen mehr daraus entwickeln. Alles offen ist bei Josef, auch wenn er seine Vorliebe für die zurückhaltende Friederike nicht von der Hand weisen kann. Brigitte und Christine lassen sich davon nicht einschüchtern und buhlen mit allen Waffen einer Frau um den Kärntner. Da jagt ein Kompliment das andere, da wird getanzt, umarmt und umgarnt. Und spätestens am darauffolgenden Tag zeigen die Bemühungen von Brigitte und Christine erste Wirkung. Und nachdem Brigitte den Rasen gemäht hat, Friederike Beeren gepflückt und Christine Kasnudeln zubereitet hat, offenbart Josef seinen drei Bewerberinnen, dass er für eine Frau eine Überraschung vorbereitet hat. Welche Rolle der extra angereiste Oldtimerclub dabei spielt?
