Franz ist von seiner Wahl nach wie vor begeistert und wie sich zeigt beruht das bei allen Frauen auf Gegenseitigkeit. Eine Entscheidung, welche Dame den Hof bald verlassen muss hat Franz noch nicht getroffen und auch die Frauen können bei Franz noch keine wirkliche Tendenz erahnen. Aber eine muss gehen. Dietmar geht mit seinen verbleibenden Frauen in die Berge. Perfekte Umgebung, perfektes Wetter begleiten die drei dabei. Ein Vier-Augen-Gespräch wird allerdings zum Wendepunkt, denn Dietmar ist verliebt. Eine Nacht im Heu wäre ein klares Zeichen würde man meinen. Nicht so bei Manfred. Er lässt sich auch nach dem Schäferstündchen nicht in die Karten schauen. Aber kaum sind die Frauen unter sich ist natürlich genau das Thema und wenn man genau hinhört kann man sehr wohl vermuten, dass hier eine Vorentscheidung gefallen ist. Eine endgültige Entscheidung muss Josef in Kärnten treffen, schließlich hat er schon lange genug die Gesellschaft von drei Frauen genießen können. Kaum ist der Schnapsbrenner mit zwei Frauen alleine wollen es diese aber genau wissen: Für welche hat er mehr Gefühle? Und Josef kommt um die Antwort nicht herum. Verena feiert indes ihren 27. Geburtstag und hofft nach wie vor auf etwas Initiative von Wolfgang. Mit Squaredance und anderem versucht sie ihn aus der Reserve zu locken, aber es ist wieder Siggi der aktiv wird und Verenas Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Als die drei dann gemeinsam um das Lagerfeuer sitzen ist Siggi allerdings plötzlich wie ausgewechselt.
