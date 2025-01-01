Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 10
Es ist wieder Zeit für Romantik und Zeit für Entscheidungen. 10 Single-Männer und erstmals auch 2 Single-Frauen wollen bei "Bauer sucht Frau" die Liebe ihres Lebens finden. Aus allen Bewerbungen können unsere Landwirte 3 potentielle Partner auswählen, die 1 Woche auf dem Hof verbringen. Soviel kann verraten werden - die Wahl fiel nicht immer leicht... und manchmal wird auch schnell klar, dass sich die Realität nicht immer mit Wunschvorstellungen deckt. Kaum sind die Bewerber angereist beginnt auch schon der Druck - denn die nächste Entscheidung steht an. Nach einem Tag muss eine der 3 Frauen, oder im Falle von Monika und Verena - einer der Männer - den Hof auch schon wieder verlassen... Das heißt: Kennenlernen so schnell wie möglich - denn ein falsche Entscheidung kann folgenschwer sein. Nur wie macht man das? Unsere 10 Single-Männer kommen aus allen Ecken des Landes. Von Vorarlberg, bis Burgenland. Und ebenso unterschiedlich wie die Gegenden in denen sie zu Hause sind, ebenso verschieden sind auch sie und ihr Leben. Aber es gibt auch diesmal wieder eine Besonderheit bei Bauer sucht Frau: Denn zum ersten Mal suchen auch zwei Frauen nach dem Richtigen - die Oberösterreicherin Verena und die temperamentvolle Tirolerin Monika. Ob sie mit der Situation zurecht kommen, wenn gleichzeitig 3 Männer um ihre Gunst buhlen? Und wie gehen die Männer mit der ungewöhnlichen Konkurrenzsituation um? Man kann sich also wieder freuen – denn es warten gefühlvolle Liebesgeständnisse, leidenschaftliche Diskussionen und tiefe Einblicke in das Flirtverhalten der Österreicher.
