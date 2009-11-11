Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 12
Jungwinzer Steve besucht mit seiner Auserwählten einen seiner romantischen Lieblingsplätze und hat natürlich seine Gitarre dabei und am Ende springt sogar zum Dank ein erstes Küsschen für den frechen Burgenländer raus. Aber schon der nächste Tag steht wieder voll und ganz im Zeichen der Arbeit. Steve veranstaltet ein Fest bei dem auch seine Tamburizza-Kollegen aufspielen. Um die Bedienung der unzähligen Gäste muss sich Regina kümmern. Ob sie sich das so vorgestellt hat? Auf Verenas Hof kommt auch endlich der dritte Bewerber an - und auch er muss erst einmal warten, denn Verena ist noch immer mit Reitunterricht beschäftigt. Manfreds Hofrundgang endet in der hofeigenen Kapelle und schnell dreht sich alles um Kinder, Familie und ein Leben zu zweit. Er muss den Mädels Rede und Antwort stehen und erzählt, dass er in Zukunft gerne heiraten und viele Kinder haben würde. Unser Vorarlberger Dietmar wartet höchst nervös auf die Ankunft der ersten Dame Christine. Kaum wird sie der gesamten Familie vorgestellt kommt auch schon Patricia an - und allen wird schnell klar, dass Dietmar eine schwierige Entscheidung bevorsteht. In Kärnten hat auch Schnapsbrenner Josef seine Bewerbungen erhalten. Bei der Auswahl der drei Hofdamen lässt er sich von einem guten Freund sowie seiner Schwester helfen. Einige Schnäpse und witzige Sprüche später entscheidet er sich für die rothaarige Christine, die blonde Friederike sowie die schwarzhaarige Brigitte. Und damit der erste Abend auch entspannt wird schwingt der Kärntner ausnahmsweise sogar den Kochlöffel... Um genau zu sein wärmt er Dosengulasch, wie seine Auserwählten das aufnehmen werden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick