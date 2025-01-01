Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 20 - Abschlussevent - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 20 - Abschlussevent - Teil 2
Allerlei Neuigkeiten gibt es von unseren Bauern und Bäuerinnen zu berichten. Christine offenbart Schnapsbrenner Josef ein Geheimnis und auch Josef und Riki haben allerhand zu berichten. Dabei verschweigt Josef, dass am Vorabend im Wellnessbereich des Hotels Petra und Waltraud kennengelernt hat. Wie das wohl ausgeht? Peter macht sich indes auf die geheimnisvollen Frauen kennenzulernen - nicht ohne gemischte Gefühle dabei zu haben, denn er hat keine Ahnung was ihn erwartet, aber natürlich steht ihm Johannes bei. Aber auch andere Männer werden auf die Almhütte des Stanglwirts zitiert. Was da auf die Machos zukommt? Unsere Tirolerin Monika weiß was sie erwartet: Martin, Manfred und Alexander: das Partytrio. Schnell kommt ans Tageslicht, dass Martin die temperamentvolle Bäuerin nocheinmal besucht hat und es scheint Martin hätte sich mehr von der Tirolerin erhofft als er, bei seiner Abreise während der Kennenlernwoche auf dem Hof, zugeben wollte. Wie das wohl weitergegangen ist? Und wie hat es sich zwischen Monika und ihrem haushohen Favoriten Alexander entwickelt? Konnte sie ihm den nächtlichen Ausrutscher in ihrer Lieblingsbar vergeben? Auch für Steve und seine Bewerberinnen wird es ernst. Steves Bemerkung vom Vorabend lässt darauf schließen, dass sich Regina und er nicht im Guten getrennt haben und auch heute gehen beide sehr unterkühlt miteinander um, möglicherweise, weil sie am Balkon vor Steves Zimmer stehen: Ist hier wirklich das letzte Wort schon gesprochen? Auch Seppi trifft seine Frauen wieder - um genau zu sein: nicht alle, denn so manche hat guten Grund eine Konfrontation mit dem jodelnden Milchbauern zu scheuen. Eines steht fest: angenehm wird es für den Kärntner nicht.
Weitere Folgen in Staffel 6
