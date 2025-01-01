Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau - Staffel 6 Folge 2 - Die Vorstellung der Bauern und Bäuerinnen - Teil 2

ATVStaffel 6Folge 2
73 Min.Ab 6

10 Bauern und 2 Bäuerinnen sind auf der Suche nach dem Liebesglück. Katrin Lampe macht sich auf den Weg quer durch Österreich um das Dutzend Singles "unter die Haube" zu bringen. Ganz nebenbei erfahren wir auch was aus dem einen oder anderen vielversprechenden Paar der vorangegangenden Staffel geworden ist. Frühlingsgefühle auf der ganzen Linie.

ATV
