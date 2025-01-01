Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 10: Die Graffiti-Gang
41 Min.Ab 6
Ein Neuer tritt seinen Dienst im Baywatch-Team an: der Rettungsschwimmer Carlos. Als Hobie von einer Gang ausgeraubt wird, eilen Stephanie und Carlos ihm zu Hilfe. Carlos scheint ein Mädchen aus der Gang zu kennen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited