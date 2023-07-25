Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 16: Gefährliches Spiel
42 Min.Folge vom 25.07.2023Ab 12
Mitch gerät in die Fänge einer schizophrenen Frau. Die verwickelt ihn in gefährliches Verwirrspiel. Währenddessen begegnen Matt und Summer einem großen Weißen Hai.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited