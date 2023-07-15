Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Hobie und der Riese
41 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 12
Hobie und Mitch machen einen Ausflug zur Strandpromenade von Santa Monica und besuchen dort eine Schaubude, deren Attraktion der riesige Manny ist. In der Bude sehen sie den fast 2,40 m großen Mann, der von seinem Manager brutal angetrieben wird. Durch Zufall entdeckt Hobie Mannys Geheimplatz unter dem Pier. Dort hat der Gigant wunderschöne selbst geschnitzte Pelikane versteckt. Hobie ist begeistert - er freundet sich mit dem Riesen an ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited