Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Zwischen zwei Frauen
39 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 6
Matt gerät in Bedrängnis, als er die hübsche Jessie wiedertrifft. Sie bittet ihn, so zu tun, als sei er mit ihr verlobt. Sie hat einen Grund für das Versteckspiel. Sie muss sich einen äußerst zudringlichen Regisseur vom Leib halten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited