Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Strandolympiade
41 Min.Ab 6
Weltklasseturnerin Mary Lou Retton, eine alte Freundin von Mitch, will die Strand-Olympiade am Venice Beach organisieren. Wie jedes Jahr sollen geistig und psychisch gehandicapte Kinder um Medaillen ringen. Das Baywatch-Team macht begeistert mit.
