Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 20: Fracht aus Hongkong
42 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 12
Matt hilft einer scheinbar verängstigt wirkenden jungen Frau aus einer Notsituation. Er muss bald erkennen, dass er es mit einer hinterlistigen Gaunerin zu tun hat. Zusammen mit einem Kompagnon schmuggelt sie heiße Ware.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited