Spuk im Hotel (1)

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14vom 21.07.2023
Folge 14: Spuk im Hotel (1)

43 Min.
Folge vom 21.07.2023
Ab 12

Das Baywatch-Team fährt nach San Diego. Sie wollen den dortigen Kollegen die Einsatzmöglichkeiten der "Scarab"-Schnellboote demonstrieren. C.J. trifft in Sea-World den Mann ihrer Träume, Mitch seinen Bruder Buzzy und seinen Neffen Kyle.

SAT.1 GOLD
