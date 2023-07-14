Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Ein mörderischer Wettkampf

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 14.07.2023
Ein mörderischer Wettkampf

Ein mörderischer Wettkampf

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 9: Ein mörderischer Wettkampf

43 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 6

Kurz vor seinem Geburtstag beschließt Mitch, an dem mörderischen Ironman-Wettkampf teilzunehmen. Eigentlich ist er ja für so etwas schon ein wenig zu alt. Aber ein schönes Mädchen, das er gerettet hat, setzt in Mitch ungeahnte Kräfte frei.

