Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu / Die Bucht der Liebenden
41 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12
Hobie ist zum ersten Mal richtig verliebt, das Mädchen ist jedoch unheilbar krank. In der "Bucht der Liebenden" schwören sich die beiden ewige Liebe. Da wird Hobie von einer gefährlichen Qualle angegriffen.
