Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Gefangene des Meeres (1)

SAT.1Staffel 6Folge 1
Gefangene des Meeres (1)

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 1: Gefangene des Meeres (1)

41 Min.Ab 12

Cody Madison ist neu im Team und Stephanie nimmt ihn sofort unter ihre Fittiche. Als sie das Fundament einer alten Bohrinsel inspizieren müssen, werden sie in der sinkenden Plattform eingeschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

SAT.1
