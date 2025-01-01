Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 1: Gefangene des Meeres (1)
41 Min.Ab 12
Cody Madison ist neu im Team und Stephanie nimmt ihn sofort unter ihre Fittiche. Als sie das Fundament einer alten Bohrinsel inspizieren müssen, werden sie in der sinkenden Plattform eingeschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited