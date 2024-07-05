Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Das Ungeheuer von Malibu

SAT.1Staffel 6Folge 12vom 05.07.2024
Das Ungeheuer von Malibu

Das Ungeheuer von MalibuJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 12: Das Ungeheuer von Malibu

40 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12

Für die nächste Ausgabe sucht ein Sportmagazin eine echte Rettungsschwimmerin als Model. C.J., Caroline und Neely wollen in Mexiko modeln und versuchen, sich gegenseitig auszuspielen. C.J. fliegt bald aus dem Rennen, da sie die Windpocken bekommt.

