Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Teamwork

SAT.1Staffel 6Folge 6vom 11.09.2023
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 6: Teamwork

41 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12

Stephanie, Caroline und C.J. verbringen ein Wochenende auf einer abgelegenen Insel. Dort wollen sie in aller Ruhe den Baywatch-Nachwuchs ausbilden. Zur allgemeinen Überraschung gesellt sich die unbeliebte Neely zu der kleinen Gruppe.

