Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 6: Teamwork
41 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12
Stephanie, Caroline und C.J. verbringen ein Wochenende auf einer abgelegenen Insel. Dort wollen sie in aller Ruhe den Baywatch-Nachwuchs ausbilden. Zur allgemeinen Überraschung gesellt sich die unbeliebte Neely zu der kleinen Gruppe.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited