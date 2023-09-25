Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 16: Nochmal Glück gehabt
41 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 6
Mitch lässt sich, trotz seiner starken Höhenangst, dazu überreden, einen Fallschirmsprung zu wagen. Als er aus dem Hubschrauber springt, passiert das Unglück: Der Fallschirm öffnet sich nicht und auch der Ersatzschirm versagt.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited