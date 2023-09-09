Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Endlich zu Hause?
41 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 12
Als Matt plötzlich wieder auftaucht, um sich endlich mit Nelly zu versöhnen, schickt Mitch die beiden gemeinsam auf Patrouille. Dabei fallen sie Kidnappern in die Hände. Mitch und Hobie wollen die kleine Joey bei sich aufnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited