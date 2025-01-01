Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Fahrerflucht

SAT.1Staffel 6Folge 8
Fahrerflucht

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 8: Fahrerflucht

41 Min.Ab 12

Logan hat einen wichtigen Termin. Weil er keinen fahrbaren Untersatz zur Verfügung hat, leiht er sich Codys Wagen. Prompt wird er in einen Unfall verwickelt. Weil Logan nicht zugeben will, dass er den Wagen gefahren ist, erfindet er einen Fahrer.

