Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Fahrerflucht
41 Min.Ab 12
Logan hat einen wichtigen Termin. Weil er keinen fahrbaren Untersatz zur Verfügung hat, leiht er sich Codys Wagen. Prompt wird er in einen Unfall verwickelt. Weil Logan nicht zugeben will, dass er den Wagen gefahren ist, erfindet er einen Fahrer.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited