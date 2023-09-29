Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Hawaii kann auch ganz anders sein (2)

SAT.1Staffel 6Folge 18vom 29.09.2023
Hawaii kann auch ganz anders sein (2)

Hawaii kann auch ganz anders sein (2)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 18: Hawaii kann auch ganz anders sein (2)

42 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6

Matt wurde von einem giftigen Skorpionfisch gestochen. Es liegt an Mitch, ihn zu retten. Dafür muss er sich durch einen gefährlichen Dschungel kämpfen und Matt in ein Fischerdorf bringen. Die Reise ist gefährlich und die Zeit knapp.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen