Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Hawaii kann auch ganz anders sein (2)
42 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6
Matt wurde von einem giftigen Skorpionfisch gestochen. Es liegt an Mitch, ihn zu retten. Dafür muss er sich durch einen gefährlichen Dschungel kämpfen und Matt in ein Fischerdorf bringen. Die Reise ist gefährlich und die Zeit knapp.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited