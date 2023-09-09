Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der Cowboy

SAT.1Staffel 6Folge 11vom 09.09.2023
Der Cowboy

Folge 11: Der Cowboy

41 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 12

Caroline gibt sich die Schuld am Tod eines verunglückten Jugendlichen und macht sich große Vorwürfe. In ihrer Verzweiflung vernachlässigt sie ihre Arbeit, greift zum Alkohol und schließt sich sogar einer Motorradgang an.

