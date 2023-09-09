Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Mörderischer Ausflug

SAT.1Staffel 6Folge 13vom 09.09.2023
Mörderischer Ausflug

Mörderischer AusflugJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 13: Mörderischer Ausflug

38 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 12

Mitch und Shelby aalen sich in Mexiko am Strand. Plötzlich hören sie die Hilferufe einer Frau, die offenbar von einer Yacht ins Meer gefallen ist. Ihre Versuche, sie zu retten, enden erfolglos. Mitch vermutet, dass es sich um Mord handeln könnte.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen