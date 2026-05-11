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Bergwelten

Karwendel - Eine wilde Alpenwelt

ServusTVFolge vom 11.05.2026
Karwendel - Eine wilde Alpenwelt

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Bergwelten

Folge vom 11.05.2026: Karwendel - Eine wilde Alpenwelt

48 Min.Folge vom 11.05.2026

Das Karwendelgebirge – wild, weit und beeindruckend: Vier Gebirgsketten, 40 Kilometer pure Alpen. Die "Bergwelten"-Dokumentation folgt dem Mittenwalder Höhenweg bis zur Pleisenhütte und erzählt die Geschichten dieser einzigartigen Bergwelt - geprägt von schroffen Felsen, weiten Ausblicken und stillen Momenten hoch über dem Tal.

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