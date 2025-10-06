Die stille Kraft - Nationalpark Hohe Tauern KärntenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 06.10.2025: Die stille Kraft - Nationalpark Hohe Tauern Kärnten
48 Min.Folge vom 06.10.2025
Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark der Alpen sowie eines der größten Schutzgebiete im mitteleuropäischen Raum. Im Kärntner Teil ragen Großglockner und Sonnblick über Gletscher, Bäche und Almwiesen. Die Pasterze erzählt vom Wandel der Alpen, während Steinböcke und Bartgeier – einst verschwunden – wieder ihre Kreise ziehen. Murmeltiere pfeifen zwischen den Felsen, und Menschen, die hier leben und arbeiten, halten eine jahrhundertealte Kulturlandschaft lebendig.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen