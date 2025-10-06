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Bergwelten

Die stille Kraft - Nationalpark Hohe Tauern Kärnten

ServusTVFolge vom 06.10.2025
Die stille Kraft - Nationalpark Hohe Tauern Kärnten

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Bergwelten

Folge vom 06.10.2025: Die stille Kraft - Nationalpark Hohe Tauern Kärnten

48 Min.Folge vom 06.10.2025

Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark der Alpen sowie eines der größten Schutzgebiete im mitteleuropäischen Raum. Im Kärntner Teil ragen Großglockner und Sonnblick über Gletscher, Bäche und Almwiesen. Die Pasterze erzählt vom Wandel der Alpen, während Steinböcke und Bartgeier – einst verschwunden – wieder ihre Kreise ziehen. Murmeltiere pfeifen zwischen den Felsen, und Menschen, die hier leben und arbeiten, halten eine jahrhundertealte Kulturlandschaft lebendig.

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