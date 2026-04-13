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Bergwelten

Benjamin Karl in seinen Ybbstaler Alpen

ServusTVFolge vom 13.04.2026
Benjamin Karl in seinen Ybbstaler Alpen

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Bergwelten

Folge vom 13.04.2026: Benjamin Karl in seinen Ybbstaler Alpen

48 Min.Folge vom 13.04.2026

Mit Ötscher, Hochkar und Dürrenstein verbinden Doppel-Olympiasieger Benny Karl und die ehemalige Ski-Weltmeisterin Katrin Zettel starke Gefühle: es sind die Gipfel ihrer Kindheit. Der Holz- und Wasser-Reichtum der Voralpen-Region rund um Waidhofen an der Ybbs mit ihren vielen Schluchten und Wasserfällen bringt früh Eisenindustrie und damit Wohlstand in die Flusstäler der Ybbstaler Alpen, die heute - im Sommer wie im Winter - attraktive Ziele für Outdoor-Sportler sind.

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