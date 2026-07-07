Karakorum-Highway: Reinhold Messners Reise durch PakistanJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 07.07.2026: Karakorum-Highway: Reinhold Messners Reise durch Pakistan
12 Min.Folge vom 07.07.2026
Reinhold Messner reist durch den Norden Pakistans entlang des Karakorum-Highways in die Hochgebirgs-Regionen von Kashmir und Baltistan. Zwischen islamischer Gegenwart und spürbaren Einflüssen tibetischer Kultur eröffnet sich eine archaische Welt, in der Traditionen, Glaube und Landschaft eng miteinander verwoben sind. Die Route führt rund um den Nanga Parbat, einen Berg von besonderer persönlicher Bedeutung für Messner.
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