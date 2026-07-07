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Bergwelten

Karakorum-Highway: Reinhold Messners Reise durch Pakistan

ServusTVFolge vom 07.07.2026
Karakorum-Highway: Reinhold Messners Reise durch Pakistan

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Folge vom 07.07.2026: Karakorum-Highway: Reinhold Messners Reise durch Pakistan

12 Min.Folge vom 07.07.2026

Reinhold Messner reist durch den Norden Pakistans entlang des Karakorum-Highways in die Hochgebirgs-Regionen von Kashmir und Baltistan. Zwischen islamischer Gegenwart und spürbaren Einflüssen tibetischer Kultur eröffnet sich eine archaische Welt, in der Traditionen, Glaube und Landschaft eng miteinander verwoben sind. Die Route führt rund um den Nanga Parbat, einen Berg von besonderer persönlicher Bedeutung für Messner.

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