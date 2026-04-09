Expedition Antarctica - Auf Skiern durchs ewige EisJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 09.04.2026: Expedition Antarctica - Auf Skiern durchs ewige Eis
45 Min.Folge vom 09.04.2026
Die Antarktis ist der kälteste, trockenste, windigste und höchste Kontinent der Erde - und Anziehungspunkt für Abenteurer und Entdecker. Als erste Menschen versuchen Matthias Haunholder und Matthias Mayr, im Inland des antarktischen Kontinents zu Freeriden.
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