Messners Himalaya: Die Magie Nepals und das Erbe des BuddhismusJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 13.04.2026: Messners Himalaya: Die Magie Nepals und das Erbe des Buddhismus
15 Min.Folge vom 13.04.2026
Reinhold Messner reist durch Nepal und Ladakh und folgt den Spuren des tibetischen Buddhismus. In abgeschiedenen Bergregionen entfaltet sich eine Kultur, die bis heute ihre alten Traditionen bewahrt. Alte Klöster, mystische Rituale und beeindruckende Landschaften offenbaren ein gelebtes Erbe, das Tibet weit über seine Grenzen hinaus prägt.
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