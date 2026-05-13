Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 13.05.2026: Episode 22
46 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Kleidung, Gebetsketten und Taucherbrillen: Im Gepäck eines Passagiers aus Ägypten entdeckt eine Zöllnerin am Flughafen Sabiha Gökçen viele Mitbringsel. Darunter befinden sich auch mehrere aufblasbare Rettungswesten. Aufgrund ihrer Größe eignen sich diese gut zum Schmuggeln von Gegenständen. Deshalb nimmt die Beamtin jede einzelne aus der Verpackung und prüft sie gründlich. Hat der Fluggast etwas versteckt? Und am Ambarli-Hafen kontrollieren Grenzschützer einen Container, der nach Saudi-Arabien verschifft werden soll. Darin befindet sich ein Sammelsurium an Gebrauchtwaren.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.