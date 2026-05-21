Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 21.05.2026: Episode 27
46 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Im Ambarli-Hafen wird eine Ladung aus China im Rahmen einer Risikoanalyse überprüft. Auf Anweisung der Zollfahnder öffnen Hafenarbeiter einen verriegelten Container. Beim Scannen hatten die Grenzschützer drei Meter hinter der Tür einen auffälligen Gegenstand entdeckt. Um dorthin zu gelangen, müssen sie zunächst einen Durchgang freiräumen. Und am Flughafen Sabiha Gökçen folgt ein Passagier sichtlich unwillig den Anweisungen eines Beamten. Als im Kontrollbereich anschließend Fleischprodukte und kirgisischer Honig entsorgt werden, reagiert der Mann ungehalten.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.