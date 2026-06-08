Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 08.06.2026: Episode 29
46 Min.Folge vom 08.06.2026
Mitgeführte Waren gelten als gewerbliche Güter, wenn ihre Menge den Eigenbedarf überschreitet. Diese Regelung bringt einen Passagier am Flughafen in Istanbul in Bedrängnis. Der Mann hat Brillengestelle und Damenstrümpfe in seinem Gepäck verstaut. Im unteren Teil des Koffers kommt zudem eine Markenhandtasche zum Vorschein. Handelt es sich um ein Original oder um eine Fälschung? Vieles deutet darauf hin, dass die Produkte in der Türkei verkauft werden sollen. Und im Postzentrum interessiert man sich in dieser Folge für vakuumierte Beutel mit Kaffeebohnen.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.