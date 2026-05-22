Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 22.05.2026: Episode 28
46 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Am Flughafen Istanbul starten und landen täglich durchschnittlich 1500 Flugzeuge, mehr als an den großen Flughäfen in Frankfurt, London oder Paris. Dort wird in dieser Folge ein Reisender bei der Zollkontrolle als verdächtig eingestuft. Der Mann kommt aus Moskau und hat Autoteile im Gepäck. Möglicherweise führt er noch weitere illegale Gegenstände mit sich. Im Ambarli-Hafen wird inzwischen ein Container geröntgt, der nach Saudi-Arabien verschifft werden soll. Den Zollbeamten fällt dabei eine ungewöhnlich hohe Dichte im Inneren des Großraumbehälters auf.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.