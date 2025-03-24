Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 11vom 24.03.2025
22 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Den Beamten fällt ein französischer Mann auf, der sich auffällig nervös verhält. Als Spurenhunde anschlagen, wird sein Gepäck genauestens auf Drogen untersucht. Ein Wischtest liefert eindeutige Beweise. Außerdem führt eine Frau organisches Material bei der Einreise mit sich. Als ihr Koffer geöffnet wird, finden die Biosicherheitskontrolleure ganz besondere Delikatessen vor ...

