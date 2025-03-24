Border Patrol Australia
Folge 11: Die Froschkönigin
22 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Den Beamten fällt ein französischer Mann auf, der sich auffällig nervös verhält. Als Spurenhunde anschlagen, wird sein Gepäck genauestens auf Drogen untersucht. Ein Wischtest liefert eindeutige Beweise. Außerdem führt eine Frau organisches Material bei der Einreise mit sich. Als ihr Koffer geöffnet wird, finden die Biosicherheitskontrolleure ganz besondere Delikatessen vor ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International