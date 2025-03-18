Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 4vom 18.03.2025
23 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Die Reiseausrüstung eines Amerikaners erstaunt selbst die erfahrenen Grenzbeamten: leere Flaschen, Stroh und ein Kochtopf. Seine Begründung dafür ist nicht weniger sonderbar. Außerdem kommen die Kontrolleure einer Drogenschmugglerin auf die Schliche.

