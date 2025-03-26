Flitterwochen beim GrenzschutzJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 16: Flitterwochen beim Grenzschutz
22 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Die Beamten bekommen es heute mit einem äußerst optimistischen Touristen zu tun: Ein Mann besteht auf seine Einreise, obwohl er weder finanzielle Möglichkeiten noch ein Rückflugticket besitzt. Außerdem erreichen zwei Geschenkboxen in Form von Herzen das Postzentrum. Deren Inhalt ist alles andere als herzlich ...
