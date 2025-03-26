Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 15vom 26.03.2025
22 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Manche Schmuggelversuche sind so naive wie offensichtlich: Eine Kanadierin lässt per Luftfracht schwere Maschinenteile importieren. Nicht deklariert sind die 15 Kilo Kokain, mit welchen die Gegenstände präpariert sind. Außerdem muss ein Mann einsehen, dass er von seiner großen Internetliebe ausgenutzt wurde - seit vielen Jahren ...

