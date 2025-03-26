Border Patrol Australia
Folge 15: Die Online-Liebe
22 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Manche Schmuggelversuche sind so naive wie offensichtlich: Eine Kanadierin lässt per Luftfracht schwere Maschinenteile importieren. Nicht deklariert sind die 15 Kilo Kokain, mit welchen die Gegenstände präpariert sind. Außerdem muss ein Mann einsehen, dass er von seiner großen Internetliebe ausgenutzt wurde - seit vielen Jahren ...
