Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Fisch für den Verwandten

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 9vom 21.03.2025
Fisch für den Verwandten

Fisch für den VerwandtenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 9: Fisch für den Verwandten

21 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Die Beamten entdecken in Brisbane einen lebensgefährlichen Drogenschmuggel: Ein Fluggast hat Päckchen mit Methamphetaminen in seinem Körper. Sollten diese platzen, könnte er direkt an einer Überdosis sterben. Doch trotz angeschlagener Kondition verweigert der Mann medizinische Hilfe. Auch zwei Frauen werden überführt: Sie wollen Fisch für Verwandte mitbringen - präpariert mit einer besonderen Zutat.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen