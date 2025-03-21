Fisch für den VerwandtenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 9: Fisch für den Verwandten
21 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Die Beamten entdecken in Brisbane einen lebensgefährlichen Drogenschmuggel: Ein Fluggast hat Päckchen mit Methamphetaminen in seinem Körper. Sollten diese platzen, könnte er direkt an einer Überdosis sterben. Doch trotz angeschlagener Kondition verweigert der Mann medizinische Hilfe. Auch zwei Frauen werden überführt: Sie wollen Fisch für Verwandte mitbringen - präpariert mit einer besonderen Zutat.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International