Border Patrol Australia
Folge 10: Doppelleben
22 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Die australischen Grenzschützer bekommen es mit allerlei bunten Ausreden zu tun, als sie verdächtige Reisende kontrollieren. Heute beteuert eine Frau ihre Unschuld, obwohl sie verdorbene Lebensmittel einführen will und einem Mann steht förmlich der Angstschweiß auf der Stirn - maßgeblich wegen eines Joints.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International