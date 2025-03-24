Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

ProSieben MAXX Staffel 14 Folge 12 vom 24.03.2025
Folge 12: Der kettenrauchende Student

26 Min. Folge vom 24.03.2025 Ab 12

Zigaretten sind in Australien hoch besteuert. Eine lukrative Geschäftmöglichkeit für Schmuggler, das wissen auch die Beamten für Zoll- und Grenzschutz am Flughafen Brisbane. Als eine Kontrolleurin das Gepäck eines jungen Studenten untersucht, findet sie zunächst nur wenig Nikotin. Doch dann geht es an seine Unterwäsche ...

