Border Patrol Australia

Anruf vom Bordell

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 2vom 17.03.2025
Folge 2: Anruf vom Bordell

21 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Die Beamten untersuchen heute das ganz besondere Gepäck eines Ehepaares. Sie führen eine üppige Insektensammlung mit sich, die genauestens untersucht werden muss. Außerdem werden zwei Frauen kontrolliert, die nach eigenen Angaben Urlaub in Australien machen wollen. Doch dann geht ein Anruf vom Bordell ein ...

