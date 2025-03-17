Border Patrol Australia
Folge 2: Anruf vom Bordell
21 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Die Beamten untersuchen heute das ganz besondere Gepäck eines Ehepaares. Sie führen eine üppige Insektensammlung mit sich, die genauestens untersucht werden muss. Außerdem werden zwei Frauen kontrolliert, die nach eigenen Angaben Urlaub in Australien machen wollen. Doch dann geht ein Anruf vom Bordell ein ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International