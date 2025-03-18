Border Patrol Australia
Folge 3: Der verdächtige Pass
18.03.2025
Bei ihrer Einreise gibt eine chinesische Studentin an, keinerlei Waren für die Zollbeamten deklarieren zu müssen. Als die Beamten jedoch ihr Gepäck kontrollieren, machen sie einen alarmierenden Fund. Außerdem wird ein Mann aus Japan befragt, dessen Einreisedokumente die Kontrolleure stutzig machen: sein Pass scheint einem anderen Mann zu gehören ...
