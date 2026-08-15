Die drei schweigsamen ChinesenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 1: Die drei schweigsamen Chinesen
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Beamten untersuchen das Gepäck eines Engländers, der angibt, nur für ein paar Tage in Australien bleiben zu wollen, um einen Freund zu besuchen. Als die Beamten Spuren von Kokain in seinem Koffer finden, scheint der Mann überrascht. Währenddessen erregen drei chinesische Passagiere die Aufmerksamkeit der Einwanderungsbehörde.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International