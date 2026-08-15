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Border Patrol Australia

Die drei schweigsamen Chinesen

Staffel 5Folge 1vom 15.08.2026
Die drei schweigsamen Chinesen

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Folge 1: Die drei schweigsamen Chinesen

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Beamten untersuchen das Gepäck eines Engländers, der angibt, nur für ein paar Tage in Australien bleiben zu wollen, um einen Freund zu besuchen. Als die Beamten Spuren von Kokain in seinem Koffer finden, scheint der Mann überrascht. Währenddessen erregen drei chinesische Passagiere die Aufmerksamkeit der Einwanderungsbehörde.

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