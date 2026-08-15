Border Patrol Australia
Folge 10: Die Keyboard-Attrappe
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine britische Backpackerin ist gerade gelandet und hat Lebensmittel nicht angemeldet. Außerdem muss ein Australier erklären, warum er sich kurzfristig entschieden hatte, einen Stopp in Mexiko einzulegen, und weshalb er unangemeldete Gegenstände im Gepäck hat. Bei einem Passagier aus Rumänien hingegen scheint etwas mit dessen Identität nicht zu stimmen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International