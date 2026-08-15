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Border Patrol Australia

Die Keyboard-Attrappe

Staffel 5Folge 10vom 15.08.2026
Die Keyboard-Attrappe

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Border Patrol Australia

Folge 10: Die Keyboard-Attrappe

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine britische Backpackerin ist gerade gelandet und hat Lebensmittel nicht angemeldet. Außerdem muss ein Australier erklären, warum er sich kurzfristig entschieden hatte, einen Stopp in Mexiko einzulegen, und weshalb er unangemeldete Gegenstände im Gepäck hat. Bei einem Passagier aus Rumänien hingegen scheint etwas mit dessen Identität nicht zu stimmen ...

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