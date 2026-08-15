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Border Patrol Australia

Der einsame Wolf

Staffel 5Folge 8vom 15.08.2026
Der einsame Wolf

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Folge 8: Der einsame Wolf

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann, der gerade aus China angekommen ist, erscheint auffällig nervös. Auch die anschließende Befragung des Mannes rückt ihn in ein immer schlechteres Licht. Außerdem gerät ein Mann aus Rumänien in das Visier der Beamten: Er hat keine konkreten Einreisepläne und beschreibt sich selbst als Einzelgänger.

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